Wie kent deze Alkmaarse helden nog? Willy en Big2 treden nog één keer samen op

ALKMAAR - De hiphopformatie The Opposites is sinds 2014 uit elkaar, maar gisteren maakten Willem de Bruin en Twan van Steenhoven bekend nog één keer samen te gaan optreden op het Amsterdamse festival Appelsap. Wisten jullie dat deze helden uit Noordeinde en Heiloo komen, in Alkmaar naar school gingen en menig liedje daarover gaat?

Willem was Willy en Twan was (en maakt nog steeds muziek onder de naam) Big2. Wie grofweg tussen 2004 en 2014 naar Nederlandse hiphop luisterde, weet meteen over wie dit gaat. The Opposites zijn één van Nederlands meest succesvolle hiphopformaties.

Ze brachten nummers uit als Fok Jou, Slaap, Dom, Lomp & Famous, Licht Uit, Broodje Bakpao, Thunder en Slapeloze Nachten. Met hun albums en hits wonnen ze TMF-, State,- 3FM- en 3voor12 Awards, Edisons én de Popprijs.

In 2014 gingen de mannen - tot verdriet van vele fans - uit elkaar. Daar komt op tien augustus - in ieder geval voor één dag - verandering in. Gisteren werd bekend dat The Opposites die dag een show geven op Appelsap.

Willy de polderneger

Beide mannen woonden tijdens de gloriejaren van The Opposites in Amsterdam, maar zijn geboren in de omgeving van Alkmaar. En daar begon het ook allemaal.

Twan en Willem noemden zichzelf The Opposites, Engels voor tegenpolen. "Hij is lang, ik kort. Ik ben donker, hij blank. We bevestigden dat verschil, als een eenheid", vertelde Willem in een interview met De Volkskrant.

Willem bracht zijn jeugd door in Noordeinde. Daar deed hij, op zijn slaapkamer met uitzicht op de polder, heel veel inspiratie op voor liedjes. "We woonden aan een meertje. Door het raam kon ik in de verte Alkmaar zien liggen. Ik zat soms te schrijven, naar buiten te kijken en dan kwam het ineens vanzelf." Dit zei hij tegen presentator Vincent Patty in de podcast Wilde Haren.

Luister hier het hele fragment uit Wilde Haren.

Tekst loopt door onder de video.



Willem vertelt ook dat hij en Twan muziek opnamen in Heiloo, bij Twan Thuis.

'Kom maar naar m'n dorp, dan pompen we elke dag'

Alkmaarder Twan had thuis een studio. En als je goed oplet, kan je verschillende Heiloose plekken spotten in de in 2005 uitgebrachte videoclip van het Opposites-nummer Oew Oew; bijvoorbeeld de GGZ-instelling Landgoed Willibrordus.

Tekst loopt door onder de video.



Toen The Opposites in 2014 stopten, verhuisde Twan terug naar zijn geboortedorp. Hij betrok het huis van zijn overleden opa en oma en schreef daar ook het emotionele nummer Thuis, van zijn solo-album Van Staal. Daarin rapt hij over zijn ouders, vriendin en zijn jeugd in Heiloo.

Tekst loopt door onder de video.



Willem bracht afgelopen oktober een solo-album uit: Man in Nood. In het nummer Vallende Sterren begint hij zijn rap met: "Alle dromen bereikt. Vanaf de balustrade in Noordeind. Ver voor de views, nog voor de likes."

Tekst loopt door onder de video.



💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003

Het festival Appelsap op tien augustus is in het Flevopark in Amsterdam. Voor fans is het misschien wel de laatste kans om deze Alkmaarse helden in actie te zien.