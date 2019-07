De Peiling: Ziekenhuismedewerkers verdienen een flinke loonsverhoging

NOORD-HOLLAND - Drukke diensten, gaten in het rooster, te weinig salaris. Ziekenhuispersoneel is het zat en voert actie voor 5 procent meer loon. Volgens vakbond FNV zijn er snel betere arbeidsvoorwaarden nodig om te voorkomen dat zorgpersoneel een andere baan gaat zoeken.



Elastiek is geknapt

"Mensen werken zich het snot voor de ogen", zegt Elise Merlijn van de FNV tegen het Noordhollands Dagblad. "Door die hoge werkdruk en gebrek aan waardering staat de achterdeur wagenwijd open. Jongeren houden het na twee jaar werken in de zorg weer voor gezien. Het is zaak mensen te behouden voor de zorg. Het is niet meer zo dat de rek eruit is, nee het elastiek is geknapt.”

Groot personeelstekort

"Er is een enorm te kort aan personeel", zegt Merlijn. "Ik ken situaties waarbij een rooster vol gaten tegen de muur wordt geplakt. ’Zorg maar dat jullie het oplossen’, wordt er dan bij gezegd.” Medewerkers lopen volgens Merlijn op hun tandvlees.

CAO-onderhandeling mislukt

Het is de vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV niet gelukt om met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een goede cao af te sluiten voor 200.000 ziekenhuismedewerkers verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra. De vakbonden eisen 5 procent loonsverhoging. Ook willen de vakbonden goede afspraken over arbeids- en rusttijden en over instroom en behoud van medewerkers.

Niet betalen

"Die vijf procent kunnen we gewoon niet betalen”, zegt woordvoerder Wouter van der Horst van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. We waren op weg naar een heel goede overeenkomst, totdat de bonden abrupt opstapten bij het cao-overleg." Als actiemiddel draait ziekenhuispersoneel nu zondagdiensten. Alkmaar beet het spits af, toen Assen en 10 juli Eindhoven.

Wat vind jij?

Er zijn ruim 8000 vacatures voor zorgpersoneel in ziekenhuizen. Er zijn amper mensen voor te vinden. Is een hoger salaris een stap in de goede richting om daar iets aan te doen of maakt dat de zorg in Nederland onbetaalbaar?

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.