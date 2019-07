Provincie maakt gehakt van meerjarenplan Tata Steel

VELSEN - Onvoldoende toekomstperspectief, geen aandacht voor de gezondheid van omwonenden en onduidelijk. De provincie is weinig onder de indruk van het 'masterplan' van Tata Steel om de aanhoudende overlast tegen te gaan.

Begin juni presenteerde Tata Steel de 'Roadmap 2030', een meerjarenplan waarin de staalgigant alle maatregelen die ze de komende tien jaar treffen samenvat. De provincie veegt in een brief aan de directie de vloer aan met het plan.

Teleurstellend

"Op een aantal punten vinden wij het plan teleurstellend", schrijft Gedeputeerde Staten. "Wij vragen ons af of Roadmap 2030 voldoende toekomstperspectief biedt." De provincie stelt dat de maatregelen vooral gericht zijn op het voorkomen van 'overlast'. "Terwijl de maatschappelijke zorg is gericht op gezondheid en gezondheidsrisico’s."

Omwonenden maken zich al langer zorgen over de grafietregens die regelmatig over de dorpen dwarrelen en een zilvergrijze neerslag achterlaten. Uit onderzoek van het RIVM blijken er zware metalen in de grafietregens te zitten.

Vooral bij kinderen die buitenspelen zijn er zorgen over de gezondheid. "Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid", stelt het RIVM in het rapport.

"Om de leefbaarheid en de leefomgeving in de toekomst te verbeteren is een meerjarige integrale aanpak nodig", schrijft de provincie. "De grafietregens en de nasleep daarvan hebben duidelijk gemaakt hoe dit soort incidenten leidt tot nieuwe onzekerheid en gebrek aan vertrouwen bij de inwoners uit de omgeving."

Glinsterende deeltjes

Overlast van de staalfabriek in de IJmond gaat decennia terug, maar sinds oktober vorig jaar heeft de stofoverlast een dieptepunt bereikt. De belangrijkste boosdoener daarvoor is de grafietwolk, die regelmatig vrijkomt bij het kiepen van staalslak op het terrein van Tata Steel. Als het misgaat dan dwarrelen de glinsterende deeltjes uit over de regio. Inwoners uit Beverwijk, Velsen, Heemskerk en Wijk aan Zee zien ze terug op auto's, speelplaatsen en soms zelfs in de huis- of slaapkamers.



Grafiet is een restproduct dat vrijkomt bij de productie van staal. De uitstoot is afkomstig van Harsco, dat op het terrein van Tata Steel in IJmuiden slak verwerkt. Bij de verwerking van slak komen stoomwolken vrij en daar zitten soms grafietdeeltjes in. De wind neemt de stoomwolken mee en door condensatie komt het stof op de grond terecht. Dat zijn de zogenaamde grafietregens.

Milieuplan

Een ander punt van aandacht in de brief is het gebrek aan duurzaamheid en de enorme ecologische voetafdruk van de staalgigant. "De Roadmap 2030 richt zich vooral op het wegnemen van hinder, maar ons inziens zou een aanvullend breder milieuplan beter invulling geven aan de behoefte die zowel in de omgeving als bij ons bestuur bestaat."

Onlangs kwam Tata Steel nog negatief in het nieuws toen naar boven kwam dat de fabriek in de IJmond in z'n eentje meer lood uitstoot dan alle auto's in Nederland bij elkaar. Tata blijkt zelfs verantwoordelijk te zijn voor meer dan de helft van alle looduitstoot in ons land.

"Wij merken op dat de Roadmap 2030 niet voldoende perspectief lijkt te bieden op andere uitdagingen voor duurzame staalproductie in onze regio. Het voorziet niet in nieuwe opgaven zoals energietransitie of de C02-aanpak en heeft ook geen aandacht voor verdere verduurzaming."

De brief wordt onderschreven door de colleges van Beverwijk, Velsen en Heemskerk.

Reactie Tata Steel

"We hebben de reactie van de provincie en gemeenten gelezen en vinden het goed dat die er nu is. Het biedt voldoende aanknopingspunten om in constructief overleg de Roadmap verder vorm te geven en de maatregelen uit te voeren."