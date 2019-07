Let's get ready to rumble: Badr Hari opnieuw in de ring tegen Rico Verhoeven

AMSTERDAM - Badr Hari en Rico Verhoeven nemen het opnieuw tegen elkaar op in de ring. Op 21 december is de Amsterdamse kickbokser tegen zijn rivaal te zien in Gelredome, onder de noemer 'Unfinished Business'.

"Dit is de WK-finale! Groter dan dit wordt het niet", reageert Verhoeven tegenover De Telegraaf. Drie jaar geleden stonden de zwaargewichten al tegenover elkaar in het Duitse Oberhausen. De winst was destijds voor Verhoeven, nadat Hari het in de tweede ronde op moest geven vanwege een armblessure. Sindsdien wordt er al vaker gesproken over een 'rematch'.

"Bij het ingaan van de onderhandelingen hebben we gezegd: dit is de partij die er als eerste moet komen. Ik ben blij dat het is gelukt", aldus Verhoeven. "Nu dit staat, gaan we de komende weken kijken of het ook tot een contractverlenging bij Glory [de organisator, red.] komt."

Doping

Hari zit momenteel nog wel een dopingschorsing uit. Vanaf december mag hij weer in de ring verschijnen, vandaar dat de strijd aan het einde van die maand plaatsvindt. De partij gaat over vijf ronden, onthult Verhoeven alvast. "Het is nog niet zeker of het een titelgevecht zal zijn. Daar wordt nog over onderhandeld."