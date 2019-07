ProRail: 24 treinen per uur tijdens Formule 1 nog onzeker

OVERVEEN - Het is nog maar de vraag of de NS tijdens het Formule 1-weekeinde 24 treinen per uur kan laten rijden. Dat is nog lang geen uitgemaakte zaak. Dat antwoordt een woordvoerder van ProRail op vragen van NH Nieuws.

De Nederlandse Spoorwegen hebben de wens uitgesproken 24 treinen per uur te laten rijden tijdens het F1-raceweekeinde in mei volgend jaar. ProRail heeft aangegeven dat dat technisch mogelijk is, maar dat er wel aanpassingen moeten worden gedaan aan bijvoorbeeld de bovenleiding. "Zo zijn er meer technische en praktische zaken nog onzeker. Het kan ook zijn dat uiteindelijk 8, 12, 16 0f 20 treinen per uur wordt tijdens de Formule 1." Het worden er in ieder geval meer dan nu. Er is op dit vlak dus nog niets besloten.

Ook zingt rond dat ProRail een deadline heeft gesteld op 15 juli. En dat dan is besloten wat er met het spoor gebeurt. "Die deadline bestaat niet. We moeten alleen niet te lang wachten en pas in december of zo dit gaan bespreken. De aanpassingen zijn niet op een dinsdagnacht geregeld."

Fabeltje

Overveners zijn bang dat als het spoor straks 24 treinen per uur aan kan, De NS zo veel treinen het hele jaar door willen laten rijden. De ProRail-woordvoerder noemt dat 'een fabeltje.' "Het gaat puur om het raceweekend." Eerder is wel aangegeven dat het aantal treinen tijdens zomerse dagen en evenementen kan worden opgeschroefd. Maar voor continu 24 treinen per uur zijn er simpelweg te weinig reizigers tussen Haarlem en Zandvoort.

