Auto te water langs de A.C. de Graafweg in Opmeer

OPMEER - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag in een sloot gereden langs de A.C. de Graafweg in Opmeer. De bestuurster kwam er met alleen een nat pak van af.

Rond 01.00 uur raakte de auto door een nog onbekende oorzaak te water. Volgens een getuige raakte de automobiliste niet gewond en is ze door agenten naar huis gebracht.



De weg was nog enige tijd afgesloten, omdat de auto door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald moest worden.