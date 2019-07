Mag kritisch rapport Onderwijsinspectie over omstreden Haga Lyceum gepubliceerd worden?

AMSTERDAM - Komt er een tijdelijk verbod op de publicatie van een rapport van de Onderwijsinspectie over het omstreden Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum? Het is de grote vraag waar de rechter zich vandaag over gaat buigen. Het bestuur van de islamitische school wil niet dat het kritische rapport op de site van de inspectie komt te staan en spande daarom een zaak aan.

In het rapport, waarvan de precieze inhoud nog niet bekend is, zou de schoolleiding beticht worden van 'wanbeheer, zelfverrijking en belangenverstrengeling'. De advocaat van het Haga Lyceum, Wouter Pors, lichtte eerder een tipje van de sluier op aangaande de beschuldigingen.

Buitenlandse prediker

In het rapport wordt gezegd dat directeur Atasoy 'flirt met mensen met bepaalde opvattingen'. Maar Pors betoogde eerder dat van die 'flirt' geen sprake is. Zo zouden twee mensen die actief zijn op de school volgens de AIVD banden hebben met een terreurorganisatie, maar zijn zij ook gewoon in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag. Een buitenlandse prediker met omstreden opvattingen zou op de school geweest zijn, maar volgens Pors was dat slechts één keer en viel zijn bezoek buiten schooltijd.

Maar de Onderwijsinspectie zou meer tekortkomingen hebben geconstateerd. Directeur Atasoy verdiende meer dan de wettelijke norm. Volgens de advocaat van het Haga was dat al veel langer bekend. Er zou inmiddels een betalingsregeling zijn getroffen, waarbij het te veel ontvangen geld wordt ingehouden op het salaris van de schooldirecteur.

Tot slot zou de inspectie kritisch zijn over de houding van het schoolbestuur. De samenwerking met de overheid wordt te weinig gezocht. Maar Pors zegt dat dat komt door de aanvallende houding van het stadsbestuur zelf, die sinds de publicatie van een ambtsbericht van de AIVD, om een vertrek van het schoolbestuur vraagt.

Wettelijke basis

Pors vindt dat de Onderwijsinspectie haar boekje te buiten gegaan is met de inhoud van het rapport. 'Zo'n rapport heeft gezag. Dat kan je niet corrigeren. Daarom vragen we donderdag eerst een oordeel van de rechter over de houdbaarheid van dit document', zei hij eerder. De inspectie ontkent dat het normen aan de school oplegt waarvoor geen wettelijke basis bestaat.

Mocht de rechter vandaag besluiten dat het rapport van de Onderwijsinspectie gewoon gepubliceerd mag worden, dan heeft dat mogelijk consequenties voor het schoolbestuur. Onderwijs-minister Arie Slob zou volgens het NRC werken aan een procedure waarmee hij het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum wil dwingen op te stappen.

Overigens is de uitspraak van vandaag tijdelijk van aard. Mocht de school de publicatie van het rapport definitief tegen willen houden, dan is daar een andere uitspraak van de bestuursrechter voor nodig.