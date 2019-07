Nieuwe burgemeester Haarlemmermeer: "Groei Schiphol moet zorgvuldig"

HOOFDDORP - In het gemeentehuis in Hoofddorp is gisteravond Marianne Schuurmans geïnstalleerd als burgemeester van Haarlemmermeer. Schuurmans volgt waarnemer Onno Hoes die anderhalf jaar burgemeester was en de stad door gemeentelijke herindeling loodste. Terugkerend thema bij vrijwel alle speeches tijdens haar installatie was Schiphol.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De 58-jarige Schuurmans was net begonnen met haar tweede termijn als burgemeester van het Gelderse Lingewaard, maar solliciteerde desondanks op de functie van burgemeester van Haarlemmermeer. Schuurmans zegt tegen NH Nieuws het een "fantastische gemeente te vinden om burgemeester van te mogen zijn."

Marianne Schuurmans legde tegenover Commissaris van de Koning Arthur van Dijk van Noord-Holland de eed af:



Schiphol

Schuurmans werd toegesproken door de burgemeesters van Haarlem en Uithoorn, de Commissaris van de Koning, de voorzitter van de vertrouwenscommissie en door wethouder Nobel van Haarlemmermeer. Bij iedere speech werd Schiphol wel genoemd. Schuurmans begint haar taak als burgemeester een week nadat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur bekendmaakte Schiphol vanaf 2021 de ruimte geeft om te groeien.

In de gemeenten rondom Schiphol heerst verdeeldheid over de groei. In Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen hebben naast inwoners, ook bestuurders van zich laten horen en te kennen gegeven niet blij te zijn met de groeimogelijkheden. In Haarlemmermeer is het college niet zo uitgesproken geweest. Wethouder Nobel van luchthavenzaken vindt dat Schiphol juist niet op slot moet. Maar zo denken lang niet alle Haarlemmermeerders erover.

Voor de nieuwe burgemeester zal de komende tijd veel in het teken van de groei van Schiphol staan, die volgens haar zorgvuldig moet gaan:



Veiligheid

De openbare orde en veiligheid van de inwoners van Haarlemmermeer vindt Schuurmans belangrijk. Schuurmans: "Ik denk dat iedereen behoefte heeft aan een veilig huis en een veilige omgeving. Wat ik heel belangrijk vindt is dat iedereen kan zien dat criminaliteit niet loont. En daarvoor zal ik ook mijn bestuurlijke instrumenten inzetten."

Wie dat ook doet, is de burgemeester Jos Wienen van Haarlem. Wienen wordt al een tijd beveiligd vanwege ernstige bedreigingen. Marianne Schuurmans is zich van die bedreiging en beveiliging bewust, waardoor Wienen in verregaande mate in zijn vrijheden wordt beperkt. Ondanks wat haar ambtsgenoot uit Haarlem meemaakt, is voor Schuurmans geen ruimte voor zware criminaliteit in haar nieuwe gemeente.





De komende tijd zegt burgemeester Schuurmans kennis te gaan maken met inwoners van Haarlemmermeer. Zij trekt samen met haar man per direct in de voormalige woning van Onno Hoes in Hoofddorp.