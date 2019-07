Jonge liberalen pleiten voor eerherstel geroyeerde VVD-raadsleden Zaanstad

ZAANSTAD - De provinciale jongerenafdeling van de VVD, de JOVD Top van Holland, verafschuwt de gang van zaken binnen de VVD-gelederen in Zaanstad. Twee VVD-raadsleden werden vorige week uit de partij gezet omdat ze in een interne brief hun onvrede uitten over de huidige koers, maar die maatregel is volgens de jonge liberalen 'tegen de vrijheidskernwaarde van de VVD'.

Het gaat om Marianne de Boer en Simone van Otterloo, die eind juni in een brief kritiek uitten op de koers van de partij. Bij de coalitievorming zou de partij te veel liberaal gedachtegoed hebben ingeleverd, en (inmiddels voormalig) wethouder Ram zou regelmatig met een slok op in de auto stappen.

Lees ook: Coalitie Zaanstad verliest meerderheid na wegsturen raadsleden, ook wethouders stappen op

Volgens JOVD Top van Holland-voorzitter Twan Morsch is de manier waarop de kwestie is aangepakt 'VVD-onwaardig'. De jonge liberalen stellen dat een kritische blik op gevoerd politiek beleid en het functioneren van wethouders 'onmogelijk in de categorie lasterlijk en verwerpelijk kunt plaatsen'.

Dat het door de fractie nu wel onder die noemer wordt geschaard, betekent volgens de jonge liberalen dat de partij de eigen kernwaarden opzij schuift.

Niet tot de kern

Bovendien komen de Zaanse liberalen niet tot de kern, legt voorzitter Morsch in een persbericht uit. "Als de brief niet was uitgelekt, had de VVD Zaandam onderhavige kwestie over een andere boeg gegooid. Dus is het probleem niet dat er kritische opmerkingen werden geuit, maar dat deze naar buiten zijn gelekt. Kwalijke zaak."

In het persbericht pleit de jongerenafdeling ook voor eerherstel voor De Boer en Van Otterloo. "De JOVD Top van Holland hoopt dat alsnog bereid is zich verbindend te verklaren jegens de geroyeerde fractieleden."

Meerderheid kwijt

Met het wegsturen van De Boer en Van Otterloo is de coalitie in Zaanstad zijn meerderheid kwijt. Naar aanleiding van de ruzie stapten de wethouders Ram en Krieger op. De Boer en Van Otterloo gaan verder als zelfstandige fractie.