Verhoging toeristenbelasting Texel (even) van tafel door aangenomen motie VVD

TEXEL - In een verhitte discussie is de motie van de VVD op Texel om de verhoogde toeristenbelasting te bevriezen aangenomen. Twee weken stemde een meerderheid van de Raad in met een verhoging van 40 cent op de toeristenbelasting op het eiland.

Met het aannemen van de motie is het besluit niet van tafel. Wel gaat er opnieuw gesproken worden met de toeristische sector over 'mogelijke voorstellen inzake het tarief voor de toeristenbelasting', aldus mediapartner Texelse Courant. De gemeenteraad wordt in oktober op de hoogte gesteld van deze gesprekken.

De motie werd door de VVD ingediend, omdat er in de samenleving veel commotie was ontstaan. Zo ging er vorige week een petitie tegen de verhoging van de toeristenbelasting van 1,85 naar 2,25 de ronde die door 2.000 mensen werd ondertekend. Tegenstanders zijn bang dat toeristen wegblijven, omdat ze de trip niet meer kunnen betalen.

Alleen GroenLinks hield vanavond voet bij stuk en stemde tegen de motie. Alle andere partijen stemden voor. Het is nog onduidelijk hoe de toeristenbelasting nu ingevuld gaat worden.