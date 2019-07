Inbrekers bedrijfspand Schagen nemen bestelbus vol koper mee

SCHAGEN - Bij een inbraak in een bedrijfspand in Schagen is gisteravond een bestelbus vol koper meegenomen. De politie roept op uit te kijken naar de bedrijfsbus, waarvan de kentekenplaten mogelijk al zijn vervangen.

De inbraak had gisteravond tussen 23.15 uur en 23.30 uur plaats in een pand nabij het 'oude Motorhuis' aan de Witte Paal, schrijft de politie Schagen op Facebook.

Of de daders op de hoogte waren van de kostbare inhoud van de bedrijfsbus is niet bekend. Feit is dat ze bedrijfsbus en de 'grote hoeveelheid koper' hebben meegenomen.

Ontbrekend embleem

De politie roept op uit te kijken naar de bus met kenteken V-992-DZ, maar waarschuwt dat 'het goed mogelijk is dat men de kentekenplaten inmiddels heeft verwijderd'. Enkele opvallende details van de Peugeot Boxer zijn het ontbrekende Peugeot-embleem en een kleine deuk in de achterdeur.

Wie weet waar de bus nu is, of gisteravond in de omgeving van de Witte Paal iets opvallends heeft gezien, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen.