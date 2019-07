Lichaam gevonden in duingebied IJmuiden

IJMUIDEN - Langs de Badweg in IJmuiden is vanmiddag een stoffelijk overschot aangetroffen.

Een politiewoordvoerder bevestigt de vondst van het lichaam, maar kan nog geen details geven. "We weten nog niet of het om een man of een vrouw gaat. Dat gaan we eerst onderzoeken, daarna onderzoeken we de doodsoorzaak, waarbij we met alle scenario's rekening houden." De Forensische Opsporing is ter plaatse om eventuele sporen veilig te stellen.

Afgelopen maand werd er in het duingebied van IJmuiden - tussen het strand en de Westonstraat - gezocht naar de vermiste Beverwijkse Judith Turkstra. Behalve de politie en de KNRM zocht ook het circa vijftigkoppige Veteranen Search Team een dag mee, maar ook die inzet leverde niets op.

Volgens getuigen is het lichaam gevonden in een bunker, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.