Alkmaarders presenteren plannen voor levendigere stad: "We moeten het samen doen"

ALKMAAR - Ondernemers, bewoners en de gemeente hebben vanmiddag zeven plannen gepresenteerd om Alkmaar voort te stuwen in de vaart der volkeren. De ideeën zijn bedacht door ondernemers en omarmd door het college. "Het is niet het verhaal dat de overheid een plan heeft en de samenleving er wat van moet vinden", aldus burgemeester Bruinooge. "Maar dat je het samen doet."

De ondernemers zijn vorig jaar zelf naar de gemeente gestapt om hun plannen voor Alkmaar uit de doeken te doen. Ze kwamen met de petitie 'Alkmaarders aan zet'. Het college is er daarna mee aan de gang gegaan. "Wij waren zeer verheugd door dit initiatief en nemen de zeven plannen en de initiatiefnemers buitengewoon serieus", aldus het college.

Een van de plannen is het aantrekkelijker maken van de binnenstad. Onderdeel van het plan is om een deel van winkelstraat de Laat om te vormen tot voetgangersgebied. Dat zorgt er volgens Axel de Groot, voorzitter van ondernemersvereniging Alkmaars Bolwerk, voor dat het aantrekkelijker wordt om daar recreatief te winkelen. "De Laat kan mooier en beter en Alkmaar moet de concurrentie aangaan met andere winkelsteden zoals Haarlem en Leeuwarden."

Gemeentestruiken

Ook de stadsparken moeten, als het aan makelaar Hans van de Leygraaf ligt, op de schop. De stadsparken ogen volgens hem nu wat saai met 'gemeentestruiken die weinig onderhoud nodig hebben en lang groen blijven'. Het Victoriepark en het Bolwerkpark kunnen wel wat meer in de bloemetjes worden gezet, is het idee. Behalve als kaasstad moet Alkmaar daardoor in de toekomst ook bekend worden vanwege zijn bloemenpracht.

Een ander idee van Ondernemend Alkmaar is het ontwikkelen van een ondernemersfonds. "Het idee is om bedrijvenverenigingen over een eigen budget te laten beschikken", vertelt voorzitter Rob Niele. Het gaat dan niet alleen om sfeerverlichting tijdens de kerstdagen maar ook om camerabewaking.

Collectieve bijdrage

"Daarvoor betalen nu alleen bedrijven die zijn aangesloten bij een bedrijvenvereniging. Daar zit een bepaalde mate van onrechtmatigheid in." De bedoeling is dat iedereen gaat bijdragen. Of het haalbaar is om een dergelijk fonds in het leven te roepen, wordt nog onderzocht.

Een vreemde eend in de bijt in het clubje ondernemers is Pim de Ridder van bewonersvereniging Hart van Alkmaar. Hij wil samen met de horeca in Alkmaar een convenant opstellen waarin bewoners en horeca toewerken naar een levendige maar ook leefbare binnenstad.

In de clinch

Bewoners van de binnenstad en de horeca lagen de afgelopen jaren geregeld in de clinch over de vrije sluitingstijden en geluidsoverlast. Het idee is om een horecakeurmerk dat ondernemers verdienen als zij zich aan de gemaakte afspraken houden.