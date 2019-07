Vaker beboeten te hoge trucks moet fileleed voor tunnels indammen

NOORD-HOLLAND - Het volledig voorkomen van vertraging bij tunnels is een onbegonnen zaak. Toch hoopt de overheid het oponthoud fors terug te dringen door weginspecteurs van Rijkswaterstaat extra bevoegdheden te geven. Vanaf vandaag mogen zij vrachtwagenchauffeurs die hoogtemeldingen negeren namelijk zelf beboeten.

Rijkswaterstaat hoopt dat er een preventieve werking van de nieuwe bevoegdheid uitgaat, en er minder overtredingen worden begaan. Als dat het geval is, zal dat in Noord-Holland vooral een verschil maken bij de Velsertunnel, Wijkertunnel en Coentunnel. Regelmatig loopt het verkeer voor een van die tunnels vast, omdat truckers de meldingen missen of negeren en toch doorrijden.

Schade voorkomen, file niet

Vrachtwagenchauffeurs met een trucks hoger dan vier meter, krijgen dankzij digitale metingen ruim voor de tunnel waar ze op af koersen een melding. Ze dienen dan de snelweg te verlaten, en een alternatieve route te kiezen. Rijden ze ondanks de melding toch door en passeren ze het tweede meetpunt, dan wordt de tunnel automatisch gesloten. Zo wordt schade aan de tunnelbuis voorkomen, maar loopt het verkeer erachter wel veel vertraging op.

Actuele cijfers zijn niet bekend, maar in 2015 werden alle snelwegtunnels in Nederland in totaal zo'n 11.000 keer afgesloten vanwege een te hoge vrachtwagen. Voor het verkeer achter zo'n vrachtwagen leidde dat tot een gemiddelde vertraging van 20 minuten.

De eerste die zich over een dergelijke vrachtwagen ontfermt, is vaak een weginspecteur van Rijkswaterstaat. Tot en met gisteren konden zij voor deze specifieke overtreding geen bekeuring uitschrijven, waardoor de betreffende chauffeur vaak met een waarschuwing wegkwam. Vanaf vandaag zal een vrachtwagenchauffeur hopen dat hij een weginspecteur zonder BOA-status treft, want als hij er één met BOA-status treft kost 'm dat een bedrag tussen de 470 euro en 1.000 euro.

Vluchtstrookboetes

Dankzij de extra bevoegdheden van de weginspecteurs wordt ook de pakkans van vluchtstrookrijders vergroot. Vanaf vandaag zijn de weginspecteurs met BOA-status - vijftig in totaal door het hele land - namelijk ook bevoegd om daar bekeuringen voor uit te delen. Bij de eerste overtreding wordt een rekening van 380 euro gepresenteerd, bij iedere volgende overtreding loopt dat bedrag op.

Sinds 2015 mogen de weginspecteurs met BOA-status al boetes uitschrijven voor het negeren van rode kruizen en het parkeren op de vluchtstrook.