Woede na 'Hollandse avond' in Uitgeest: "Vernielingen grote domper"

UITGEEST - Een flinke kater voor de omwonenden van de kermis van Uitgeest. Vandalen trapten na de festiviteiten van gisteren onder meer autospiegels en plantenbakken naar de vernieling. "Een grote domper na al het feestgedruis."

Priscilla woont aan de voet van de kermis, en vindt het zonde dat de sfeer verziekt wordt door een minderheid. "We staan in Uitgeest bekend om het vroeg deunen, echt gezellig. Maar dan eindigt het zo", vertelt de Uitgeestse. "Er zijn spiegels afgebroken, vuilniszakken leeggegooid en er is een bankje verdwenen uit een tuin: dit is gewoon zo jammer."

In het dorp zijn er op meerdere plekken vernielingen zichtbaar. "Wat moet je zeggen? Het lijkt steeds erger te worden", zegt de een. Een ander: "Er was ook volop sfeer, maar de mensen waarvan de autospiegels zijn vernield, tja die zitten nu met de gebakken peren."

Politie

De politie laat weten bekend te zijn met 'meerdere vernielingen', maar heeft nog geen enkele aangifte ontvangen. De wijkagent zal tijdens zijn ronde over het feestterrein vanavond 'extra rekening houden met het voorval', aldus een woordvoerder.