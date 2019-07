Zandvoortse zandsculpturen krijgen vorm ondanks regen: "Jammer dat er weinig publiek is"

ZANDVOORT - Het zijn niet de ideale omstandigheden voor iemand die buiten werkt. Ook de bouwers voor het EK Zandsculpturen in Zandvoort ploeterden in de regen, maar zagen ook de voordelen. "Voor het zand is het goed om een beetje vochtig te zijn."

Bij een mooie stranddag wemelt het van het publiek rondom de hard werkende bouwers. Vandaag was het rustig op de boulevard van Zandvoort. "Het is niet zo leuk om te werken in de regen", vertelt deelnemer Maxim Gazendam. "Het is wel zo dat we hier staan in de publieke ruimte, dus ook voor het publiek. Dat is dan wel een beetje jammer."

Een enkeling kwam - met paraplu - toch even kijken hoe het de bouwers verging, maar op medelijden hoefden ze niet altijd te rekenen. "Ik heb niet met ze te doen", vertelt een passant. "Dit is hun werk en hier worden ze voor betaald. Dan hadden ze maar moeten leren!"

Vrijheid

Het weerhield de bouwers er niet van de schouders eronder te zetten vandaag, want ook zij weten: het hoort er hier in Nederland nou eenmaal bij. Daarnaast tikt de tijd weg, want zondagmiddag moeten de kunstwerken helemaal klaar zijn, ook die van Maxim.

"Ik doe mijn capuchon op, regenjas aan en oortjes in", vertelt hij zijn werkwijze. "Als je goed kijkt, zie je twee figuren die aan het sjouwen en tillen zijn. De titel van mijn sculptuur is bouwen aan vrijheid. Mijn idee is dat je vrijheid niet zomaar in je schoot geworpen krijgt en daar moeten we met z'n allen aan bouwen."