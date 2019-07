Wethouder Gooise Meren vraagt geduld van inwoners bij 'eikenprocessierupsexplosie'

BUSSUM - Het stikt van de eikenprocessierupsen in Gooise Meren, maar mensen die last hebben van de beestjes moeten geduld hebben. Dat zegt wethouder Geert-Jan Hendriks. Er is maar één opruimploeg en die kan de druk niet meer aan.

Gooise Meren heeft ondertussen een flinke wachtlijst met plekken waar de eikenprocessierupsen geruimd moeten worden. "Het is nu echt zóveel dat we daar niet voldoende voorbereid op waren", vertelt wethouder Geert-Jan Hendriks, die verantwoordelijk wethouder Barbara Boudewijnse vervangt. "In dit geval vragen we wel wat geduld van inwoners."

Inwoners zijn daar niet over te spreken. "Dat is natuurlijk treurig, hè", vertelt een mevrouw op straat. "De gemeente is er wel verantwoordelijk voor."

Druk

De gemeente heeft maar één opruimploeg en die kan het werk niet meer aan. En een nieuwe ploeg inhuren gaat ook niet, want het probleem speelt in heel Nederland: "Het betekent ook dat die bedrijven heel druk zijn op dit moment en niet zomaar meer capaciteit voor Gooise Meren kunnen maken", aldus de wethouder.

Omliggende gemeenten Hilversum en Weesp merken ook veel meer meldingen dan normaal. Hoe het kan dat buurgemeenten de plaag wel aankunnen, is voor de wethouder Hendriks niet duidelijk: "Misschien hebben wij iets meer bomen of eiken tot onze beschikking", vertelt hij. "Daar heb ik ook geen studie van gemaakt."