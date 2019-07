Allergisch voor de eikenprocessierups? Ga dan naar het rupsvrije Texel

TEXEL - De eikenprocessierups is een drama voor menig gemeente, maar niet voor Texel: het eiland is namelijk (nog) rupsvrij. Wie de overlast van de beestjes spuugzat is, heeft dus een toevluchtsoord gevonden.

De gemeente Texel laat weten dat de volwassen eikenprocessievlinder wel al een aantal keer is gevonden, maar de rupsen zijn nog niet gesignaleerd op het eiland.

Bioloog Arthur Oosterbaan is blij dat de rups nog niet op Texel is gezien. "Hopelijk blijft het zo, maar ik houd mijn hart vast. Als er al vlinders zijn gezien, zullen er ook rupsen zijn."

Wel meldingen

Bij de gemeente zijn al wel meldingen over de rups binnengekomen, maar dat bleek in werkelijkheid niet de 'echte' processierups te zijn. "Tot nu toe betroffen de rupsmeldingen andere soorten die op de eikenprocessierups lijken. De bastaardsatijnrups of rupsen van de spinsel- of stippelmot bijvoorbeeld", aldus de gemeente. "Zij hebben ook vervelende brandharen", zegt Oosterbaan, "maar die komen al eeuwen op Texel voor."

Weinig eikenbomen

"De vlinders maken over het algemeen geen grote vliegtochten", vervolgt de bioloog. "Daarom heeft Texel er nog geen last van gehad. Bovendien staan hier weinig eikenbomen." De enorme uitbraak van de rups in andere delen van het land komt door de warme zomer van vorig jaar, omdat de vlinder zich toen meer heeft voortgeplant dan anders.