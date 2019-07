Spaarndam verdeeld over fusie en heeft nu twee dorpsverenigingen

SPAARNDAM - De Dorpsraad Spaarndam denkt dat een referendum onder de inwoners nodig is om een einde te maken aan de tweedeling die nu lijkt te ontstaan. Het referendum moet gaan over bij welke stad de Spaarndammers willen horen: Haarlem of Haarlemmermeer?

Een andere optie is dat de situatie blijft zoals die nu is. Spaarndam-West hoort bij Haarlem, Oost bij Haarlemmermeer. Oost hoorde eerst bij Haarlemmerliede en Spaarnwoude en toen deze gemeente moest fuseren, zagen Spaarndammers dat als een mooi moment om met heel Spaarndam naar Haarlem over te stappen.

Lees ook: Provincie praat over grenscorrectie Spaarndam

Dat is vooral het standpunt van de Dorpsraad. Uit onmin met die stellingname hebben Spaarndammers de nieuwe dorpsvereniging Spaarndamis1 opgericht. Deze nieuwe vereniging zegt dat onder de bevolking leeft dat de huidige situatie prima is. Beoogd voorzitter Ruut van Schie: "Het probleem van de fusie leeft helemaal niet in Spaarndam. Die wordt steeds aangewakkerd door de dorpsraad, door olie op het vuur te gooien."

Rare situatie

Daarom is het volgens hem nodig dat er een nieuwe vertegenwoordiging komt. Van Schie: "Ik ben het ermee eens dat het een rare situatie is dat je nu twee volksvertegenwoordigers hebt. Feit blijft dat een deel van bevolking zich niet meer herkennen in de oude volksvertegenwoordiging."

Op straat lijken de verhoudingen niet zo scherp te liggen. Daar wordt fronsend gekeken naar de twee kampen. "Ik vind het allemaal een beetje overdreven. We zijn niet het enige dorp dat is gespleten. De Dorpsraad heeft goed werk gedaan, dus ik zie het eigenlijk probleem niet", zegt een inwoonster.

Een ander voegt toe: "Ik hoop dat deze twee verenigingen het met elkaar kunnen oplossen. Ik geloof niet dat wij in het dorp ruzie gaan lopen maken." Een man kiest partij voor de Spaarndamis1. Hij vindt dat de dorpsraad te veel haar eigen mening heeft doorgedramd: "De dorpsraad had zich moeten neerleggen bij een fusie."