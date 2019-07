Bijna 700 beeldbepalende iepen in Den Helder tegen de vlakte vanwege iepziekte

DEN HELDER - Als gevolg van de iepziekte moeten in Den Helder bijna 700 iepen worden gekapt. De gemeente heeft opdracht gegeven om verspreid over de stad 80 laanbomen en 600 kleinere iepen te laten kappen.

Hoewel de zieke bomen door de hele stad staan, heeft de iepziekte vooral toegeslagen in het centrumgebied Stad Binnen de Linie. "Veel van deze bomen zijn beeldbepalend in de straat maar helaas niet meer te redden", aldus de gemeente.

De iepziekte is ook de wijk De Schooten en in Julianadorp geconstateerd. "We verwachten dat er nog meer zieke iepen bijkomen", zegt de gemeente in een verklaring. "Ook die zullen het veld moeten ruimen."

Een schimmel is de oorzaak van de iepziekte. Als bomen eenmaal ziek zijn, kunnen ze via hun wortels ook gezonde bomen ernaast besmetten. Verder is er de iepensprintkever, die haar eieren legt in zieke en verzwakte iepen. In de zomer komen de eitjes uit en vliegen de jonge kevers naar gezonde bomen om hiervan te eten. Als de kevers schimmelsporen van een zieke 'geboorteboom' hebben meegenomen, besmetten ze zo gezonde bomen.

Eenmaal ziek zijn bomen niet meer te genezen. "Zodra een boom symptomen van iepziekte vertoont, gaat een gespecialiseerd bedrijf de boom controleren. Is de boom inderdaad ziek, dan mag 'ie direct worden gekapt."