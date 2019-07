De Peiling: Al het consumentenvuurwerk verbieden of alleen de harde knallers?

NOORD-HOLLAND - Het kabinet wil zwaar knalvuurwerk gaan verbieden. Helpt dat om de jaarlijkse vuurwerkoverlast tegen te gaan of zou jij liever een totaalverbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren zien?



Zwaarste categorie

Ingewijden in Den Haag melden dat het kabinet aanstaande vrijdag over het verbod op de verkoop van consumentenvuurwerk in de zwaarste categorie wil besluiten in de ministerraad. Het verbod zou bij de jaarwisseling van 2020 naar 2021 moeten ingaan. Het verbod gaat gelden voor bijvoorbeeld 100.000-klappers en Chinese rollen.

Helpt niets

De vuurwerkbranche reageert met verbazing op het plan. "We hebben even snel gerekend: dit kost ons minder dan een derde van één procent van de omzet”, zegt Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechiek Nederland tegen het Algemeen Dagblad. "Dit gaat alleen om 100.000-klappers en die zijn al totaal niet meer populair, om de allerzwaarste single shots die je hooguit hier en daar nog kan kopen. Als het doel is het aantal letselgevallen te verlagen, helpt dit helemaal niets."

Verbod op meer consumentenvuurwerk

Eerder pleitte de Nationale politie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en een aantal artsen voor een veel ruimer verbod op consumentenvuurwerk. Het kabinet lijkt dat advies naast zich neer te leggen door nu alleen het allerzwaarste knalvuurwerk te verbieden.

Wat vind jij?

Helpt het iets, die allerzwaarste knallers verbieden of niet? Ben jij voor of tegen een totaalverbod op de verkoop van consumentenvuurwerk? We horen het -hartje zomer- graag van je!

Op NH Radio hoor je De Peiling tussen 18.00 en 19.00 uur.

Bel of Whatsapp 088-8505152 als je mee wilt praten. Online reageren doe je op de Facebookpagina van NH Nieuws. Geen Facebook maar wel een mening? Mail dan naar depeiling@nhnieuws.nl.