Eis van 12 jaar cel voor kogelregen bij Zaandams ziekenhuis: "Een kwestie van neerknallen"

ZAANDAM - Tegen Giovanni H. heeft het OM vandaag twaalf jaar cel geëist voor de wildwest-schietpartij in Zaandam in oktober vorig jaar. Giliano H., Giovanni's jongere broer, hoorde acht jaar tegen zich eisen voor medeplichtigheid. Tijdens de zitting van vandaag bleek dat Giovanni in het Zaandamse ziekenhuis kogels op Okan S. afvuurde. De broers legden vandaag in de rechtszaal van Alkmaar een uitgebreide verklaring af.

In de nacht van 13 oktober waren er twee schietpartijen in Zaandam die later met elkaar te maken bleken te hebben: eerst op de Burcht en daarna in het Zaans Medisch Centrum. Gister eiste het OM al drie jaar gevangenisstraf voor Okan S. en acht jaar voor Lloyd H.

Uit de verklaringen van de broers H. en getoonde videobeelden vandaag in de Alkmaarse rechtbank blijkt dat Giovanni als enige van de twee broers heeft geschoten op Okan S. Ook heeft het Openbaar Ministerie verschillende getuigenverklaringen, die die lezing ondersteunen.

Poging tot moord

Omdat het een vooropgezet plan zou zijn, luidt de aanklacht poging tot moord en eist het OM 12 jaar cel tegen hem. De hoogte van de geëiste straf is mede gebaseerd op de locatie. Op de spoedeisende hulp waren op het moment van de schietpartij veel mensen aanwezig, en daarmee getuige van het traumatische en bloederige geweld.

Giovanni's jongere broer Giliano hoorde 8 jaar cel tegen zich eisen, wegens medeplichtigheid. Hij zou op de hoogte zijn geweest, en onder meer als chauffeur voor zijn broer hebben gefungeerd. Het OM verdenkt beide broers ervan Okan S. met voorbedachte rade te hebben achtervolgd en beschoten. Op de beelden is te zien dat Giovanni meerdere keren gericht schiet op Okan S.; zelfs met gestrekte arm op borsthoogte.

Ook stelt het OM dat volgens verschillende getuigen op de Burcht "schiet hem neer, schiet hem dood" werd gehoord, over Okan S. "Het was gewoon een kwestie van neerknallen", lichtte de officier van justitie toe.

De advocaat van Okan S. eiste ook nog 50.000 euro schadevergoeding van beide broers.

Op onderstaande beelden is te zien hoe verdachte Okan S. wordt beschoten door Giovanni H.:

De broers H. deden ook hun verhaal. Giovanni was met vrienden bij Club 25 aan de Burcht. Zijn broertje was er ook: "Het was gezellig, beetje gedronken." Toen hij buiten met een groep anderen stond, kreeg hij de indruk 'dat zij een spelletje speelden, wilden intimideren'. "Alsof ze iets van plan waren."

Hij ziet verdachte Okan S. een pistool richten op een betrokkene, John (geen verdachte in de zaak). "En vervolgens op mij. Ik was zelf heel aangeslagen en in de war en dacht dat ik zelf geraakt was - omdat hij op mij had gericht en ik vervolgens schoten hoorde. We renden met z'n allen, omdat we dachten dat hij gek was geworden."

Intimiderend

Vervolgens werden op een parkeerterrein twee wapens in Giovanni's handen gedrukt. Hij wil niet zeggen door wie. Hij stapte in een auto waar zijn broer Giliano ook al in zit. Híj had - volgens zíjn verklaring - even daarvoor 'uit veiligheid' een ploertendoder (gevechtswapen, vergelijkbaar met gummiknuppel, red) gehaald. "Ik zag dat er drie jongens op mijn broer afstapten en dat zag er niet goed uit. Intimiderend."

Giovanni: "We reden naar het ziekenhuis om te kijken of John daar zou zijn. Ook voor mezelf omdat ik dacht dat ik geraakt was. We ging níet om Okan niet te laten ontsnappen; ik wist niet dat hij geraakt was." Dit staat haaks op een eerder afgenomen verklaring waarin hij zei dat hij achter Okan S. aanging naar het ziekenhuis om hem niet te laten ontkomen.



Volgens broertje Giliano zouden ze bij de ingang Okan S. hebben zien lopen. "Ik was bang voor hem. Ik liep naar de taxichauffeur (die Okan zou hebben afgezet, red) en er werd wat gescholden en geduwd."

'Knallen'

"Toen hoorde ik knallen. Ik draaide me om en zag mijn broer in een worsteling. Ik hoorde weer knallen en ben toen naar de auto gegaan en heb gewacht op mijn broer", aldus Giliano. Zijn oudere broer zegt: "Ik had zoveel angst in mijn lijf dat ik niet eens kon nadenken wat ik aan het doen was." Op videobeelden die werden getoond in de rechtszaal loopt hij met getrokken pistool het Zaans Medisch Centrum binnen.

Vervolgens ontstaat er een worsteling met Okan S. en vuurt hij meerdere keren op de rug van S."Ik was angstig en pas toen pakte ik een wapen. Ik schrok zo erg van hem en toen hij een wapen op mij richtte, schoot ik zo laag mogelijk. Ik was zo angstig."

Hij is toen gevlucht en heeft twee wapens weggegooid, zegt hij. Op de beelden is te zien dat Giovanni in beide handen een vuurwapen heeft, terwijl de taxichauffeur hem probeert tegen te houden. Vervolgens zie je dat Giovanni het pistool richt op de taxichauffeur. "Ik voelde me ook door hem bedreigd. Ik was angstig. Ik wilde niemand iets aandoen."

De vier vonnissen worden op 24 juli verwacht.