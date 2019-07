Broers H. horen eis OM voor 'wild-west'-schietpartij Zaans ziekenhuis

ZAANDAM - Deze morgen horen de de broers Giovanni en Giliano H. wat het Openbaar Ministerie (OM) tegen ze eist vanwege de wilde schietpartij op 13 oktober vorig jaar. Slachtoffer Okan S. werd door één van hen geraakt door zes kogels, in de hal van het Zaans Medisch Centrum.

De rechtszaak begint om 09:00 uur in de rechtbank van Alkmaar. Het is één van de drie zittingen, gisteren en vandaag.

Onze verslaggever is bij de rechtszaak

Zijn verwachting is dat de eisen tegen de broers hoog zullen uitvallen. Hen wordt moord ten laste gelegd. Het is nog nooit voorgekomen in Nederland dat er in een ziekenhuis werd geschoten. Okan S. werd 6 keer beschoten en overleefde de aanslag ternauwernood. De eis wordt vanmiddag verwacht. Houd NH Nieuws in de gaten voor de eis van het Openbaar Ministerie.

Gistermorgen eiste het OM tegen Okan S. drie jaar cel. Hij is ook degene die acht keer is geraakt door een kogel. Zelf zou hij twee keer hebben geschoten in de richting van een groepje mannen waarmee die nacht een ruzie was.

Verdachte Lloyd H., een van de mannen in dat groepje, hoorde 's middags acht jaar wegens poging tot doodslag en een geldboete tegen zich eisen. H. verklaarde destijds een wapen op zak te hebben omdat hij artiesten beveiligde.

De schietpartij was op twee verschillende plekken in Zaandam: aan de Burcht en in het ZMC.



Op onderstaande beelden is te zien hoe verdachte Okan S. door een van de broers H. wordt beschoten:



De uitspraak van alledrie de zaken wordt op 24 juli verwacht.