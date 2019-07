Nieuwe veteranenplek-ontmoetingsplek in Beverwijk: "Geen regels, niets moet"

BEVERWIJK - Peter Broek (58) en Nico Belijendaal (60) openen vandaag in het havengebied van Beverwijk een ontmoetingsplaats voor veteranen. "Zonder regels. Niets moet: we scheppen slechts de gelegenheid."

Peter ontmoette Nico voor het eerst toen hij zeven jaar geleden van werkplek wisselde op de staalfabriek van Tata Steel. Bij toeval zag hij in het kantoor van zijn nieuwe baas, Nico, een boek staan over Libanon. Ze blijken daar beiden veertig jaar geleden een periode te hebben gediend tijdens een vredesmissie.

Een moeilijke tijd voor Peter, waar hij tot de dag van vandaag nog problemen door ervaart. "Ik heb veel te danken aan Nico", vertelt hij voor de camera. "Hij snapte wat ik heb meegemaakt, en is de reden dat ik nog steeds werk op de staalfabriek", aldus Peter.

Op landelijke veteranendagen merken ze allebei dat er een behoefte is om vaker per jaar samen te komen. Nico: "Wij hebben hier een prachtige locatie waar we sleutelen aan onze legervoertuigen. Zo kunnen we het nuttige met het aangename verenigen. Maar het hoeft natuurlijk niet."

Opening

Het recept is simpel: iedere eerste zaterdag van de maand gaan de deuren aan de Zuiderkade om 10.00 uur open. De officële opening komende zaterdag is om 14.00 uur en wordt verricht door de voorzitter van het Veteranen Instituut Gerrit Valk. "Iedere veteraan is van harte welkom."