VIDEO: Botsing Easyjet en KLM: "Misverstand! Ik dacht dat u op de H-pier stond!"

SCHIPHOL - De botsing op Schiphol tussen een Airbus A320 van Easyjet en een Boeing 737 van KLM vanochtend, is vermoedelijk veroorzaakt door een foutje van de luchtverkeersleider. De man in de verkeerstoren laat na de botsing tussen de twee toestellen op het platform blijken dat hij zich vergist heeft in de parkeerplek van de Easyjet-Airbus. Dat is te horen in opnames die in bezit zijn van NH Nieuws.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Rond 7.15 vanochtend kregen de twee vliegtuigen die tegenover elkaar geparkeerd stonden toestemming om naar achter geduwd te worden vanaf de gate. Als beide toestellen tegelijk geduwd worden, botsen ze met de vleugel van de Easyjet-Airbus en het hoogteroer van de KLM-Boeing tegenop elkaar.

Lees ook: Vliegtuigen botsen bij gate op Schiphol: passagiers opgevangen

In de onderstaande opname is te horen dat de verkeersleider zegt zich te hebben vergist in de plek waar de Easyjet-Airbus stond geparkeerd. De man gaat uit van de H-pier, waar doorgaans alle toestellen van Easyjet staan, maar realiseert zich dat het vliegtuig net toestemming van hem heeft gekregen om vanaf gate D25 naar achteren te worden geduwd. "Misverstand", zegt de luchtverkeersleider.

Was hij raak inderdaad?

Tegelijkertijd wordt een KLM-Boeing 737-800 met bestemming Madrid naar achteren gereden. Het is de piloot van het KLM-toestel die de verkeersleider erop wijst dat de twee vliegtuigen elkaar hebben geraakt. "Ja, was hij wel raak inderdaad?", aldus de man in de verkeerstoren.

Luister hier naar het gesprek tussen de verkeersleider en de twee piloten:



Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt nog verder onderzocht. Volgens de Luchtvaartpolitie was er geen alcohol in het spel bij de direct betrokkenen. De piloten, de pushbackchauffeurs en de luchtverkeersleider worden gehoord.