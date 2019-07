Pedoseksuele huisarts 'pleegt zelfmoord' in gevangenis

AMSTELVEEN - De huisarts uit Leiden die eerder dit jaar werd veroordeeld tot celstraf wegens ontucht, is afgelopen vrijdag overleden in de gevangenis in Alphen aan den Rijn. Maarten B. was veroordeeld voor ontucht met jonge patiëntes. Ook heeft hij tientallen filmpjes van patiënten gemaakte in z'n huisartspraktijken in Amstelveen en Schiedam.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dinsdag berichtgeving over zijn overlijden door het Leidsch Dagblad. De krant zegt op basis van anonieme bronnen dat de man zelfmoord heeft gepleegd, maar dat kan niet worden bevestigd door het OM.

De toen 38-jarige B. werd in januari veroordeeld tot 5,5 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De ontucht pleegde hij met zijn dochtertje van twee jaar en later ook met twee vriendinnetjes van haar.

Filmpjes

Ook maakte hij filmpjes van ontblote meisjes en jonge vrouwen in de behandelkamer en pleegde daarbij ook ontuchtige handelingen met zeven minderjarige patiëntjes. Hij maakte kinderporno en had die ook in bezit.

In de rechtszaak zou donderdag een zitting zijn wegens hoger beroep.