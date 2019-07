Omwonenden Speelpark Oud Valkeveen vrezen overlast: "Wordt een soort Efteling"

NAARDEN - Omwonenden van Speelpark Oud Valkeveen in Naarden hebben zorgen over de groei van het park. Gisteravond lieten ze zich op het gemeentehuis van Gooise Meren bijpraten over het nieuwe bestemmingsplan dat de grootte van het park moet beperken.

In het nieuwe bestemmingsplan is plaats gemaakt voor meer parkeerplaatsen en wordt een maximum gesteld aan het aantal toestellen. Maar de groei van het park is de afgelopen jaren toegenomen. Door uitbreidingsplannen met nieuwe speeltoestellen vrezen omwonenden voor een toenemende druk op hun omgeving.

Zo'n twintig omwonenden kwamen af op de inloopbijeenkomst. Omwonenden Pim Westerweel en Michiel Haas maken zich ook zorgen, met namen om de zandweg die naar het speelpark leidt:

"Van vroeger heel kleinschalig, wil men er nu een soort van Efteling van maken", vertelt buurman Nico Loo. "De omgeving krijgt daarmee ook een veel grotere belasting met al dat verkeer."

Natuur moet wijken

"Door zijn parkeerterrein te vergroten is de doorstroom dan wel groter", vertelt een buurtbewoner, die haar naam niet wil noemen uit angst voor represailles. "Maar de natuur moet wijken. Waarbij je de omgeving, onze openbare ruimte, het natuurgebied, aanpast aan zijn wijze van exploiteren. Als buurt zeggen we 'hou het op je eigen terrein en pas daar je exploitatie op aan'."

Het speelpark vroeger. Bron: Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen

Prettax

Het gedoe rondom het speelpark gaat al langer terug. De gemoederen liepen hoog op toen de gemeente had bedacht om een 'prettax' in te voeren. Eigenaar van het park, Michael van de Kuit, dreigde om het park dicht te gooien. Uiteindelijk liep dit met een sisser af.