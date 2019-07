15.000 euro voor gouden tip over schietpartij in Zaandam

ZAANDAM - Justitie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de tip die leidt tot de aanhouding van de twee mannen die verantwoordelijk zijn voor de schietpartij vorig jaar september in Zaandam.

Dat is vanavond bekend gemaakt in het programma Opsporing Verzocht.

Op 7 september lopen rond 15.00 uur twee mannen uit Emmen een flat binnen aan de Linnaeusstraat in de wijk Poelenburg. Ze hebben afgesproken met twee andere mannen in de garagebox van de flat. Het duo zou naar eigen zeggen een auto willen kopen.

Eenmaal in de garagebox wordt er op de mannen uit Emmen geschoten. De daders rennen snel weg en iets later komen ook de slachtoffers naar buiten. Dit gaat alleen niet zo snel: een man is in zijn buik geschoten, de ander is door een kogel geschampt.

De twee stapten in hun auto om zo snel mogelijk weg te komen uit Zaandam. Ver komen ze alleen niet. De man die in zijn buik is geschoten heeft acuut hulp nodig en de politie werd gebeld.

Terwijl de een wordt behandeld in het ziekenhuis zit de ander op het bureau. Ook wordt hun auto doorzocht waarbij de politie een bijzonder vondst doet.

75.000 euro cash

"Er wordt bij de auto een plastic tas gevonden met 75.000 euro aan cash. De mannen ontkennen dat het van hun is. Wij denken dat dit geld bestemd was voor een transactie in het criminele circuit", vertelt politiewoordvoerder Jiske van Dijk.

Met de mannen gaat het inmiddels beter. Ze hielden geen blijvend letsel aan de schietpartij over.