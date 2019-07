De Zandvoortse watertoren in het rood, wit, blauw tijdens de Formule 1?

ZANDVOORT - Zandvoort zal er volgend jaar op zijn best uit willen zien tijdens de Formule 1 in -waarschijnlijk- mei 2020. Ook als er straks vanuit de lucht beelden worden gemaakt en de hele wereld overgaan. Veel Zandvoorters hopen dan ook dat ze in Mexico, Japan en Zuid-Afrika niet die oude vervallen watertoren te zien krijgen.

De ramen zijn ingegooid, de deuren dichtgetimmerd. De watertoren van Zandvoort staat al jaren leeg en begint er steeds beroerder uit te zien. Drie wethouders vielen al over het 'project herinrichting Watertorenplein' en het lijkt nog een tijd te duren voordat er een oplossing komt. Ondertussen staat de toren leeg en hebben er zelfs even een paar krakers in gewoond. Omwonenden hopen dat de toren in ieder geval voor de Formule 1 wordt opgeknapt.

Lees ook: Dode duiven en fantastische vergezichten: een rondleiding door de Zandvoortse watertoren

Rood, wit, blauw of restaurant weer open?

Henk Spit en Jan van der Veer wonen tegenover de watertoren. "De buitenkant moet worden opgeknapt en het restaurant in de top van de toren moet weer geopend worden", aldus Henk. Dat zou volgens hem makkelijk geregeld kunnen worden voor mei 2020. Jan heeft een ander idee. "Als in Parijs een kunstenaar het Louvre of de Eiffeltoren kan inpakken, dan moet dat toch ook met de watertoren kunnen? Maak hem rood, wit en blauw met de vlag van de Gran Prix erin verwerkt." Beide buurmannen zijn het erover eens dat er in ieder geval iets aan de toren moet gebeuren.

Niets doen

Meneer Bluijs, een echte Zandvoorter, kijkt naar de toren. "Nee, laat hem maar gewoon zo zien. Dit is de realiteit." Voor hem geen tijdelijke opwaardering van de toren. "Wat denk je dat dat allemaal kost." Hij ziet liever dat de toren helemaal gerenoveerd wordt en de nieuwbouwplannen worden uitgevoerd.

Het is nog onduidelijk wat en óf er iets met de watertoren gaat gebeuren tijdens de Formule 1 in Zandvoort. De gemeente is nog bezig met het verzamelen van alle ideeën, ook van de Zandvoorters zelf. Mocht je ook een goed plan voor de watertoren hebben, mail dan naar formule1@zandvoort.nl.