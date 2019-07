Estafette voor cao ziekenhuispersoneel: actie bij Zaans Medisch Centrum

ZAANDAM - Na Assen en Alkmaar was vandaag Zaandam aan de beurt. Tijdens de lunch kwam het personeel van het Zaans Medisch Centrum naar buiten om actie te voeren voor een betere cao. En ze stonden niet alleen, ook een patiënte met gebroken nek, rug en heup werd met bed en al naar buiten gerold om de actie te ondersteunen.

De bonden willen 5 procent loonsverhoging en betere afspraken over de werkdruk. Begin juni mislukten de onderhandelingen met de werkgevers. Naar schatting 150 verpleegkundigen, artsen en ondersteunend personeel sloegen de lunch over om de actie voor een betere cao te ondersteunen. Ze luisterden na de toespraken van de bonden en zongen uit volle borst mee met een strijdlied voor vijf procent erbij.

Geld

De actievoerders willen er graag geld bij, maar de meeste aanwezigen beklemtonen dat het ze vooral gaat om de waardering voor hun werk. "En dat druk je onder andere uit in meer geld", zegt een actievoerder. "En door meer te bieden, houd je mensen langer vast en krijg je er makkelijker mensen bij", zegt iemand anders.

De actie van vandaag, slechts een half uurtje tijdens lunch, is nog lief en vriendelijk. Maar ze deinzen niet terug voor hardere acties als de werkgevers niet over brug komen. In het hele land zal de komende tijd nog actie bij de ziekenhuizen worden gevoerd.