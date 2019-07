Keiharde klappers aan banden gelegd: kabinet verbiedt groot knalvuurwerk

NOORD-HOLLAND - Er komt een landelijk verbod op het zwaarste consumentenvuurwerk. Haagse bronnen zeggen dat het kabinet komende vrijdag besluit tot zo'n verbod.

dat schrijft mediapartner NOS. Het gaat om vuurwerk in de zogeheten derde categorie, waaronder onder meer strengen als ratelbanden en Chinese rollen vallen. Dit soort vuurwerk zal vanaf de jaarwisseling 2020-2021 niet meer gebruikt mogen worden. In bijvoorbeeld België en Duitsland is dat al langer het geval.

Klappers

"Als het knalwerk eruit gaat dan ben ik daar niet rouwig om. Daar gebeuren ook veel ongelukken mee. En het percentage knalvuurwerk dat ik verkoop daalt al jaren", vertelt Johan de Jong van Vuurwerktotaal Purmerend tegen NH Nieuws. Voor de handel van de Purmerender zijn de vuurpijlen, romeinse kaarsen en fonteinen juist de grote klappers: "Het is vooral siervuurwerk waar we leuk op verdienen. Dat vinden mensen leuk."

Geen totaalverbod

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie pleiten al langer voor een totaal verbod op knalvuurwerk. Volgens die organisaties vallen er jaarlijks te veel slachtoffers en is de handhaving voor hulpdiensten een ingrijpende klus. Afgelopen Oud en Nieuw vielen twee doden en belandden 400 mensen met verwondingen in het ziekenhuis.

Zo'n verbod komt er dus niet. Voor- en tegenstanders van een totaalverbod binnen de coalitie hebben een compromis gesloten. Mocht het deelverbod de komende jaarwisselingen geen daling in het aantal incidenten laten zien, dan zijn aanvullende maatregelen op termijn volgens Haagse bronnen niet uitgesloten.