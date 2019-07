Gooise Meren kan bestrijding eikenprocessierups niet aan: nu al drie keer zoveel meldingen

GOOISE MEREN - Er wordt van alles aan gedaan, maar het lukt de gemeente Gooise Meren niet om alle eikenprocessierupsen snel weg te halen. Er zijn zoveel meldingen dat de bedrijf dat de rupsen met nesten weghaalt de vraag niet aan kan.

De gemeente Gooise Meren kreeg dit jaar al 800 meldingen van plekken met eikenprocessierupsen. Soms gaat het om slechts één boom, soms zelfs om hele straten. Een jaar geleden lag het aantal meldingen met 242 stuks fors lager.

Lees ook: Gemeente laat eikenprocessierups wekenlang zitten bij speeltuin

Snel weg halen

Door de grote drukte lukt het de gemeente niet om de nesten met eikenprocessierupsen snel weg te halen. Dat zorgt soms voor problemen. Twee weken geleden trokken buurtbewoners nog aan de bel omdat er al een paar weken eikenprocessierupsen zaten in bomen naast een speeltuintje aan Anne Franklaan in Bussum. Met alle gevolgen van dien: buurtkinderen zaten onder de bulten, een opa slikte zelfs een haartje in en kreeg het benauwd.

Lees ook: Explosie van processierupsen: "Op bijna elke eik zitten ze"

Meer personeel onmogelijk

De nesten bij de speeltuin staan niet op zich. Van de honderden meldingen kan de aannemer die de gemeente inhuurt er maar dertig tot veertig per dag oplossen. Daar moeten bewoners van Gooise Meren voorlopig mee leven. "Meer mankracht inhuren is niet mogelijk. Alle machines en gekwalificeerd personeel worden al ingezet", zeggen burgemeester en wethouders.