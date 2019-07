Zeker 30 miljoen euro van klanten Naarder 'goudbeleggingsfirma' in rook op

NAARDEN - Meer dan 600 klanten van de van oplichting verdachte beleggingsfirma Gold Investment Europe uit Naarden zijn samen zo'n dertig miljoen euro kwijt.

Dat valt op te maken uit de eerste onderzoeksresultaten van het strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf, zo meldt De Telegraaf. De strafzaak kwam aan het rollen nadat de fiscale opsporingsdienst FIOD in april een inval deed bij het bedrijf. Er werden drie verdachten aangehouden. De verdachten zitten nog vast en staan deze week voor het eerst voor de rechter.

De Naarder beleggingsfirma wordt verdacht van oplichting met goudhandel met behulp van 'Forward Gold Sale'. Dat zijn 'goudcertificaten' waarmee kopers zogenaamd rechtstreeks uit de goudmijn goud geleverd krijgen met een aantrekkelijke korting.

Criminele organisatie

Dat gebeurde alleen niet: kopers van de certficaten kregen nog geen gram goud en werden voorgehouden dat er problemen waren met de Tanzaniaanse goudmijn waar hun goud vandaan zou komen. Het bedrijf vertelde klanten dat de goudmijn last had van een overstroming. Volgens het Openbaar Ministerie is niet wateroverlast het probleem, maar is er sprake van 'een criminele organisatie die oplichting en verduistering van gelden als oogmerk heeft'.

Geen Tanzania, maar Alkmaar

De samenwerking tussen de Naarder beleggingsfirma en de Tanzaniaanse goudmijn zou volgens de FIOD niet eens bestaan. Het spaarzame goud dat Gold Investment Europe wel leverde kwam niet uit Tanzania, maar van de Alkmaarse goudhandelaar Bulliongroup. Het geld dat de beleggingsfirma ophaalde, werd ook niet overgemaakt naar Tanzania. Waar het geld wel naartoe ging, is niet bekend.