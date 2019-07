Hilversummers blij dat gevaarlijke rotonde wordt aangepakt: "Het werd hoog tijd"

HILVERSUM - Het werk duurt zes weken dus het wordt even doorbijten, maar buurtbewoners rond de Laapersweg in Hilversum zijn vooral blij dat de gevaarlijke rotonde aan hun straat eindelijk veiliger wordt gemaakt.

De veelgebruikte rotonde op de Laapersweg -op de kruising met de Utrechtseweg en de Gijsbrecht van Amstelstraat- staat al jarenlang in de top-10 van de meest verkeersonveilige plekken in Hilversum.

Buurtbewoners zagen het de afgelopen jaren elke dag wel fout gaan. "Er gebeurt elke dag wel een ongeluk. Soms klein, soms groot", vertelt een van de bewoners. De manager van het naastgelegen Hotel Lapershoek vult aan. "Dat komt vooral doordat het gewoon een erg drukke rotonde is met veel auto's en ook veel fietsers, omdat er natuurlijk ook een school in de buurt is. Dat maakt het kennelijk te onoverzichtelijk. Er botsen regelmatig auto's tegen elkaar of tegen fietsers."

Lang op gewacht

De rotonde wordt nu overzichtelijker gemaakt, met onder meer een apart fietspad. Door fietsers al eerder voor te laten sorteren moet het voor automobilisten duidelijker worden welke fietsers afslaan en welke rechtdoor gaan. De buurtbewoners zijn blij dat de rotonde straks veiliger wordt. "Hier hebben we lang op gewacht", zeggen ze.

Het werk aan de rotonde duurt tot eind augustus. Overlast van het werk verwacht de buurt niet. Alle omleidingen zijn ruim van te voren aangegeven.