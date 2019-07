Grote brand bij recyclebedrijf in Amsterdam onder controle

AMSTERDAM - Bij afvalverwerker en recyclebedrijf Renewi is omstreeks 14.30 uur brand uitgebroken. Er was een grote rookpluim te zien bij het pand aan de Kajuitweg in Amsterdam.

De brand is ontstaan doordat een grote stapel matrassen vlam heeft gevat, meldt een woordvoerder van de brandweer. De matrassen zouden buiten het bedrijf hebben gelegen. De brandweer schaalde op naar 'grote brand'.

Rookwolken

De rookwolken waren van ver te zien. Zo kreeg AT5 foto's binnen vanuit IJburg, Zaandam en zelfs Utrecht.

"Heeft u last van de rook? Sluit ramen, deuren en schakel ventilatie uit", waarschuwde de brandweer op Twitter.

De brandweer gaf even na 17.00 uur het sein brand meester.