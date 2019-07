Duitser (25) spoorloos sinds autorit naar Texel: vrienden slaan alarm

DEN BURG - Twee Duitsers uit Noordrijn-Westfalen zoeken momenteel op Texel koortsachtig naar een vermiste vriend. De 25-jarige Tillman zou afgelopen donderdag op eigen gelegenheid naar het Waddeneiland reizen, maar heeft sindsdien niets meer van zich laten horen.

"We zijn erg ongerust", schrijft Sven Boden in een oproep die hij heeft gedeeld op de Facebook-pagina Texel is mijn eiland want...

Tillman zou op 4 juli in z'n rode Nissan Micra (kenteken: BO BW 999) vanuit Noordrijn-Westfalen naar Texel rijden om daar alleen vakantie te vieren, vertelt Sven tegen NH Nieuws. "Maar sindsdien heeft niemand hem meer gesproken of gezien." Of Tillman onderweg naar of op Texel vermist is geraakt, is niet bekend.

TESO

De vriendengroep heeft zijn vermissing inmiddels bij de Duitse politie gemeld. "Maar omdat hij 25 is, kunnen ze niet helpen", zegt Sven. Bij de politie op Texel zijn ze nog niet langsgeweest, bij TESO wel. "Maar ook daar kunnen ze ons niet helpen."

Volgens Sven is Tillman eerder op Texel geweest, en zou hij daarom de weg redelijk moeten kennen. Zijn Facebook-oproep levert inmiddels de nodige tips op, waaronder de melding dat hij in Den Burg zou zijn gezien. "Het zou heel fijn zijn als die tip klopt", besluit Sven.