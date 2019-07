Opnieuw grote delen van bossen gekapt in Medemblik door essentaksterfte

MEDEMBLIK - In de gemeente Medemblik wordt deze zomer vijftien voetbalvelden aan bos gekapt vanwege de essentaksterfte. Dat laat Staatsbosbeheer weten in een brief aan de gemeenteraad van Medemblik. Eerder is er ook al een aantal hectare bos gekapt door de ziekte die de es treft.

De es is een veel voorkomende boom in het Nederlandse landschap en door de agressieve schimmelziekte die de afgelopen jaren is toegeslagen, moeten nu vele stukken bos worden gekapt. Landelijk gaat het om 4.600 hectare aan essenbossen. De bomen kunnen door de ziekte makkelijk omvallen en zo een gevaar vormen voor bezoekers van de natuurgebieden.



Negen hectare

Vanaf eind juli worden er in de gemeente Medemblik bij de Grote Vliet, de Weelen en het bosje van Abbekerk 7,5 hectare aan natuurgebied gekapt. Daarna zal 1,5 hectare van het Robbenoord- en het Dijkgatbos bij Wieringerwerf worden gekapt. "Het zal voor mensen die in de buurt van de natuurgebieden wonen een grote impact hebben", zegt Jeroen Pater van Staatsbosbeheer. "Maar vergeleken met andere delen in ons land, hoeven wij niet rigoureus te kappen."



Nieuwe beplanting

De kale plekken die ontstaan in de natuurgebieden, zullen weer worden aangevuld. Door donaties van verschillende bedrijfen kan Staatsbosbeheer snel nieuwe bomen en struiken planten. Dit zal deze winter al gebeuren. "We moeten zorgen dat het nieuwe bos tegen een stootje kan, daarom komen er in totaal meer dan twintig soorten bomen en struiken terug en zul je in stukken bos vier tot vijf verschillende soorten terug zien", vertelt Pater aan NH Nieuws.

Boswachter Jeroen Pater hoopt dat er binnen een aantal jaar nieuwe resistente essen gekweekt kunnen worden. "Met elke soort die er verdwijnt neemt de biodiversiteit af en dat is zonde." Daarom wordt er nu bij de Universiteit van Wageningen onderzoek gedaan naar een resistente es, zodat de boom behouden kan blijven voor het Nederlands landschap.