Verdachte 'wildwest'-schietpartij Zaandam droeg wapen om artiesten te beveiligen: OM eist 8 jaar cel

ZAANDAM - Het OM eist acht jaar cel tegen de verdachte Lloyd H. van de schietpartij op de Burcht in Zaandam. Hij schoot daar in de nacht van 13 oktober Okan S. in zijn borst, nadat S. ook schoten loste. H. droeg een wapen omdat hij in die tijd Nederlandse artiesten beveiligde. Dit zei hij in de Alkmaarse rechtbank vandaag.

Het was de tweede van drie zittingen waarin het Openbaar Ministerie haar eis bekendmaakt tegen de verdachten van de schietpartijen op verschillende plekken in Zaandam van oktober vorig jaar. Op de Burcht bij Club 25 en in het Zaans Medisch Centrum is verschillende keren geschoten, onder andere door Lloyd H. Eerder vandaag hoorde Okan S. het OM drie jaar tegen zich eisen. Morgen is het de beurt aan de broers H.

Lloyd H. is volgens het OM schuldig aan poging tot doodslag en eist acht jaar cel, omdat hij meerdere malen heeft geschoten en in bezit was van een vuurwapen. Hij wordt ervan verdacht S. twee keer te hebben geraakt. Ook eist ze 7.600 euro schadevergoeding voor Okan S. Opvallend genoeg heeft S. geen aangifte gedaan tegen H.

Voorafgaand aan de schietpartij op 13 oktober zou er een ruzie zijn geweest tussen Okan S. en ene John (die geen verdachte is in de zaak). Twee groepen mannen stonden rond 02.00 uur tegenover elkaar bij Club 25 aan de Burcht. Lloyd H. wilde tot nu toe niets zeggen, maar legde zojuist toch een verklaring af. Hij was bij de club om 'wat te drinken en te blowen met vrienden'.

Verklaring

Volgens hem begon Okan S. in die bewuste nacht met schieten. "Toen heb ik teruggeschoten." Hij wist naar eigen zeggen dat hij dit wapen niet mocht hebben en wil dan ook niet zeggen waar hij het vandaan heeft. Wél wilde hij wat kwijt over de reden dat hij het wapen op zak had.

H.: "Ik was in die tijd was omringd door Nederlandse artiesten die werden beroofd van hun juwelen en ik moet ze beveiligen. En ik voel me onveilig, dus dan heb ik een wapen. Ik was professioneel kickbokser, maar de berovers hebben vaak wapens. Ik heb dat wapen aangeschaft, maar dat ging gelijk mis, zoals u kunt zien." Vervolgens zei hij van 'televisie' te weten hoe hij een wapen doorlaadt. Hij zei ook nog: "Als ik niet zou schieten, waren er misschien wel meer geschoten!"

Volgens diverse bronnen zou H. onder meer de security zijn van de Amsterdamse rapper Lil' Kleine.

'Wapen weggegooid'

Na de twee schoten van H. op Okan S. vluchtte Okan S. in een taxi naar het Zaans Medisch Centrum. Hij werd achtervolgd door de broers Giovanni en Gilliano H. en in de hal van het ziekenhuis nog eens door zes kogels geraakt.

Op onderstaande beelden is te zien hoe verdachte Okan S. door een van de broers H. wordt beschoten:



Lloyd H. zegt zelf dat dit wapen, waarmee in het ziekenhuis is geschoten, niet van hem is. "Ik heb mijne in een prullenbak heeft gegooid, verderop, op de Zuiddijk in Zaamdam."

Ter verdediging laat de advocaat van Lloyd H. Hilje Plantenga in de rechtszaal een bewakingsvideo zien waarop te zien is dat Okan S. aan de Burcht twee keer schiet op John. Ongeveer twee seconden later komt Lloyd H. tussen beiden en schiet twee keer op Okan S. Volgens de raadsvrouw gaat het hier overduidelijk om noodweer. Dat zou niet alleen gelden 'voor een bedreiging van het eigen lijf, maar ook ter bescherming van anderen'.

De broers H. zitten morgen in de rechtszaal in Alkmaar. De uitspraak in alle zaken wordt op 24 juli verwacht.