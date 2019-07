De Peiling: Kinderen tussen de 4 en 8 hebben nu al genoeg suiker binnen voor een heel jaar

NOORD-HOLLAND - Het is vandaag suikermaxdag voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar; de dag waarop ze de maximaal geadviseerde hoeveelheid suiker voor een heel jaar op hebben. Voedselwaakhond Foodwatch pleit voor strenge regels voor suiker in kinderproducten. Wat vind jij daar van?

Suikermaxdag

Suikermaxdag is een dag die door Foodwatch in het leven is geroepen om inzichtelijk te maken hoeveel suiker we met zijn allen eten. Kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud eten eten gemiddeld 31 kilo suiker per jaar. Daarmee zitten ze het eerst op hun suikermaxdag. Kinderen tussen 9 en 13 jaar volgen de jongeren op de hielen. Zij gaan op 26 juli over het maximum heen.

Suikermaxdag per leeftijdscategorie:

1-3 jaar: 10 augustus

4-8 jaar: 9 juli

9-13 jaar: 26 juli

14-18 jaar: 14 augustus

19-30 jaar: 14 september

31-50 jaar: 3 november

51-70 jaar: 23 december

71-79 jaar: komt niet aan maximum





Suikerziekte neemt toe

Te veel suiker is een belangrijke veroorzaker van overgewicht en mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2. Elke week krijgen bijna 1.200 Nederlanders de diagnose diabetes. Dat zijn 166 mensen per dag.

Zelfregulering faalt

Het kabinet erkent het probleem en probeert al sinds 2014 via afspraken met de voedselindustrie om de hoeveelheid suiker in producten te verminderen. In 2018 constateerde het RIVM dat deze zelfregulering amper tot suikerreductie leidt.

Sterke lobby

Volgens Foodwatch heeft de voedingsindustrie in Nederland een sterke suikerlobby die voorkomt dat er regels komen. Zo zou een suikertaks op frisdranken uit het verkiezingsprogramma van het CDA zijn verdwenen. Engeland en Frankrijk hebben die suikerbelasting op frisdranken wel met succes ingevoerd. De lobby en de zogenaamde zelfregulering houden volgens Foodwatch effectieve maatregelen in ons land tegen.

Wat vind jij?

Moeten er strenge regels komen voor de hoeveelheid suiker in kinderproducten? Faalt de overheid of is het vooral de schuld van de ouders dat jonge kinderen vandaag al op hun maximale hoeveelheid suiker voor een heel jaar zitten? We horen graag hoe jij daar over denkt!

