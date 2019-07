Stomdronken vrouw stapt met kind in de auto: rijbewijs kwijt en jeugdzorg ingeschakeld

DEN HELDER - Een 46-jarige vrouw uit Den Helder is haar rijbewijs kwijt omdat ze onder invloed van alcohol in de auto stapte. Haar kind zat bij haar in het voertuig.

Volgens de politie werd de vrouw al gespot toen ze dronken over straat liep en in een auto stapte. Op het Vogelzand werd ze aan de kant gezet.

Daar blies ze een promillage van 1090 ug/l, wat neerkomt op meer dan vijf keer de toegestane hoeveelheid.

Haar rijbewijs is ingevorderd en ze moet binnenkort voor de rechter komen. Voor haar kind is jeugdzorg ingeschakeld.