OM eist 3 jaar cel tegen beschoten verdachte schietpartij Zaans ziekenhuis: "Ik wilde de boel sussen"

ZAANDAM - Het Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen verdachte Okan S. van de schietpartij op de Burcht in Zaandam op 13 oktober vorig jaar. Even na 'zijn' schoten, werd hij zelf onder vuur genomen in het Zaans Medisch Centrum. Dit is allemaal met elkaar gelinkt en de rechtszaak vandaag barstte van de boeiende details.

In één nacht, vrijdag 12 oktober op zaterdag 13 oktober, werd er op meerdere plekken in Zaandam geschoten. De rechtszaken rondom de verdachten daarvan zijn vandaag en morgen in de rechtbank van Alkmaar.

Lees ook: Verdachten schietpartij ziekenhuis Zaandam blijven langer vastzitten

Vanmorgen was Okan S. aan de beurt, verdachte van de schietpartij bij Club 25 op de Zaandamse Burcht rond 02:00 uur die nacht. Destijds was hij negentien jaar. Hij loste schoten, raakte daarbij ook iemand, maar werd zelf ook maar liefst acht keer over zijn hele lichaam geraakt door kogels. Het Openbaar Ministerie eiste dat hij drie jaar de gevangenis in moet, omdat hij met een wapen rondliep en heeft geschoten.

Op onderstaande beelden is te zien hoe verdachte Okan S. door een ander wordt beschoten:



Verhaal halen

Volgens getuigen begint dit geweld allemaal met een ruzie tussen Okan S. en ene John (die géén verdachte is in de zaak) S. verlaat de Zaandamse club kort en komt daarna terug met twee anderen om verhaal te halen bij John en acht anderen, van wie er drie óók verdachte zijn in de zaak. S. wil niks kwijt over de herkomst van het vuurwapen dat hij op zak had en de toedracht van de ruzie. Wel zegt hij: "Ik voelde me bedreigd door de groep", en daarop schoot hij één keer in de lucht. "Om de boel te sussen."

Lees ook: Man (19) op twee verschillende plekken beschoten in Zaandam

Dat pakt verkeerd uit. Volgens getuigen noemt John J. de jongens 'snotneuzen' en zegt ze 'te gaan vegen'. John en S. lopen op elkaar af, terwijl S. het wapen richt op John. Er ontstaat een worsteling waarbij het vuurwapen nog twee keer afgaat. "Waarschuwingsschoten op de grond, ik wilde hem op afstand houden", volgens S. Het OM zegt dat ze gericht waren op het lichaam van John. Op dat moment wordt S. door meerdere kogels geraakt, afkomstig van het wapen van Lloyd H. (wel verdachte; die rechtszaak tegen H. dient vanmiddag). Na de worsteling rende S. in paniek weg.

Slachtoffer

Bloedend pakt S. een taxi naar het Zaanse ziekenhuis, maar wordt achtervolgd door de broers J. In het ZMC schiet een van de broers zijn pistool leeg op S., die in totaal acht keer in zijn voeten, longen en vlakbij zijn hart zou zijn geraakt. Advocaat Johan Mühren vroeg daarop aandacht voor de slachtofferrol van zijn cliënt S. "Dat hij hier nu is, is een wonder. Zijn lichaam is volledig ontsierd, dus er is geen kans op volledig herstel en er zijn behoorlijke littekens. Er is een klopjacht op hem." Zelf zei S.: "Ik loop alleen een beetje anders."

Een opvallend aspect: in het dossier van Justitie zijn per ongeluk geheimhoudersgesprekken tussen S. en zijn advocaat terechtgekomen. De telefoon van de verdachte is uitgelezen en die smsjes uitgeschreven. Het OM heeft direct contact opgenomen met Mühren om hem te waarschuwen. Het OM liet vanmorgen weten dat dit niet teruggedraaid wordt, maar het ook geen invloed heeft op de zaak. De advocaat van S. laat aan NH Nieuws weten dat hij hier verder niet moeilijk over gaat doen. "Ik hoop wel dat dit geen gewoonte wordt."

De uitspraak wordt op 24 juli verwacht.

Vanmiddag dient de zaak van verdachte Lloyd H. en morgen de broers Giovanni en Gilliano H.

Lees ook: Broers gezocht voor dubbele schietpartij Zaandam: 15.000 euro voor gouden tip

Eerder maakte NH Nieuws deze reportage, waarin details van de zaak van de andere verdachten aan bod komen.