'Ruzie in woning' met huilende kinderen blijkt frikandellenfittie tussen broer en zus

DEN HELDER - De wereldbevolking is grofweg te verdelen in twee groepen mensen: zij die het geen probleem vinden om hun eten te delen, en zij die in woede uitbarsten als anderen aan hun maaltijd zitten. Een meisje uit Den Helder valt overduidelijk in de laatste categorie, zo ondervond de politie gisteravond aan den lijve.

Agenten gingen gisteren met haastige spoed naar een woning, omdat er volgens een omwonende een fikse ruzie aan de gang zou zijn. Er werd hard gegild en gehuild door de kinderen, zo schrijft de politie op Facebook.

Ter plaatse bleek de vork net even anders in de steel te zitten. Een meisje was volledig overstuur en wel om de simpele reden dat haar broertje haar snack had opgegeten. Die 'frikandellenfittie' was zo uit de hand gelopen dat omwonenden alarm sloegen.

Gelukkig kent het verhaal wel een goed einde, want 'moeders heeft een nieuwe gebakken', zo besluit de politie.