Holocaust Namenmonument mag er ondanks bezwaren van omwoners komen

AMSTERDAM - Het Namenmonument in het Weesperplantsoen in Amsterdam mag er komen. Dat heeft de rechter vanochtend bepaald in een rechtszaak tussen omwonenden, de gemeente en het Auschwitz Comité.

Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de komst van het veelbesproken monument. Ze vrezen te veel nadelige gevolgen. Het Namenmonument moet het eerste nationale gedenkteken worden waar slachtoffers van de Holocaust met naam en toenaam worden genoemd.

Muren

Het werk bestaat uit verschillende muren waarop de namen komen te staan van 102.000 vermoorde Joden en 220 Sinti en Roma, met geboorte- en sterfdatum.

Lees ook: Ook Huizen draagt bij aan Holocaust Namenmonument in Amsterdam

Maar omwonenden zagen dat niet zitten. Ze vinden de gedachte erachter mooi, maar de uitwerking niet. Ze vrezen een enorme toestroom van toeristen, bussen en de verkeersproblemen die daarmee gepaard gaan. Ook vinden ze het monument te groot en zijn ze bang dat de grote muren voor donkere plekken en daardoor onveilige situaties zorgen.

Terug bij af?

Ze spanden een zogenoemde bodemprocedure tegen de gemeente aan omdat ze vinden dat de vergunningsprocedure voor de bouw van het monument niet rechtmatig is verlopen. De rechter stelt hen nu in het ongelijk, waarmee de realisatie van het monument een stap dichterbij is gekomen.