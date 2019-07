Ongeluk 'met een hoop auto's' op A9 bij Uitgeest: file opgelost

UITGEEST - Door een ongeluk met meerdere auto's stond het verkeer op de A9 richting Haarlem ter hoogte van Uitgeest vanochtend muurvast.

Vanwege het ongeluk werden twee rijstroken afgesloten. Daardoor stond er op het dieptepunt een file van negen kilometer, wat automobilisten een half uur tot een uur vertraging opleverde.





Details over het ongeluk zijn nog niet bekend, maar volgens Rijkswaterstaat gaat het om 'een hoop auto's'. Op camerabeelden van de wegbeheerder is te zien dat er zes of zeven auto's op de vluchtstrook staan.