Sfeer in Alkmaars ziekenhuis verhardt na CAO-acties: opgehangen kleding 'niet veilig'

ALKMAAR - De sfeer in het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis, waar actie wordt gevoerd voor een betere CAO, wordt er niet beter op. De ziekenhuisdirectie eist van de actievoerders dat de eind vorige week opgehangen kledingstukken met actiekreten worden weggehaald. Het ophangen van de kleding is in strijd met de brandweervoorschriften.

De actievoerders vinden op hun beurt dat de directie de veiligheidsvoorschriften misbruikt zodra de gehanteerde teksten een 'gevoelige snaar raken'. Eerder moest al een mat verwijderd worden met daarop de tekst 'Loop maar over ons heen, dat doet de NVZ ook'. De mat zou te glad zijn.

Nu hangt er daarom kleding met de tekst 'Loop maar onder ons door, de NVZ loopt al over ons heen'. De kleding werd niet weggehaald en het actiecomité verbrak het overleg met de directie van het ziekenhuis.

Politiek spel

Opvallend is de voorzichtigheid waarmee inmiddels met de pers wordt gecommuniceerd, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. "Het begint een politiek spel te worden en de directie misbruikt fouten in de media", zo laat een woordvoerder van de actievoerders weten. "Maar we zijn blij met alle media-aandacht, omdat we het spel helaas zo moeten spelen."

Voor september is een tweede ronde van de staking aangekondigd, waarbij het ziekenhuis breder wordt getroffen. Er hebben zich inmiddels 1.500 mensen bij het actiecomité gemeld.