Familie Nouri dreigt met rechtszaak: "Ajax is niet ruimhartig tegenover familie"

AMSTERDAM - De familie Nouri dreigt met juridische stappen als Ajax niet binnen een half jaar met een schadevergoeding komt. Volgens de advocaat van de familie lopen de gesprekken over een vergoeding met de voetbalclub 'niet makkelijk'.

"Je kunt registeren dat er niet heel erg ruimhartig tegenover de familie wordt gehandeld. Op een gegeven moment zullen we naar de rechter of arbitragecommissie moeten gaan", zegt advocaat John Beer in Nieuwsuur.

Aansprakelijkheid

Het was gisteren precies twee jaar geleden dat Nouri (22) tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk een hartstilstand kreeg. Hij liep daarbij ernstige hersenschade op. Vorig jaar erkende Ajax volledige aansprakelijkheid, omdat de eerste zorg niet adequaat was.

De medische situatie is volgens de advocaat onveranderd. 'Als je iemand niet reanimeert terwijl hij een hartstilstand heeft, bereikt het zuurstofrijke bloed de hersenen niet. Als dat een tijd duurt, sterven de hersencellen af en die groeien niet meer bij.'

'Subtiel contact'

Volgens Beer is er sprake van een 'subcomateuze situatie waarin er subtiel contact met name tussen de familie en Abdelhak mogelijk is.' Volgens de advocaat is de familie er van overtuigd dat Nouri zich bewust is van zijn situatie.



Ajax-directeur Edwin van der Sar bood vorig jaar zijn diepe verontschuldigingen aan. Uit onderzoek kwam vast te staan dat de hulpverleners na Nouri's hartstilstand niet voldoende gericht waren op het meten van de hartslag, de bloedcirculatie en een eventuele reanimatie. Ook had de aanwezige defibrillator eerder ingezet moeten worden.