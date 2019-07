Grote zoekactie na overval op eethuis in Amsterdam

AMSTERDAM - Eethuis Noodstop aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Amsterdam is afgelopen nacht het doelwit van een overval geweest. De politie is een grote zoektocht naar de daders gestart, maar voor zover bekend is er nog niemand aangehouden.

Volgens een getuige ging het om twee daders, die het eethuis rond middernacht binnenvielen. Na de overval sloeg het duo op de vlucht. Of ze iets buit hebben gemaakt, is niet bekend.

Het naastgelegen Eendrachtspark werd door agenten omsingeld en een politiehelikopter heeft lange tijd boven het park gehangen om de daders te zoeken. Ook werden de paden en de bosjes uitgekamd, maar zonder succes: tot op heden is er nog niemand aangehouden.