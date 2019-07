Reddingsdiensten zoeken uren tevergeefs met man en macht naar jacht in de problemen

HUIZEN - Reddingsdiensten van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij zijn vanmiddag met man en macht uren lang op zoek geweest naar een zeiljacht in de problemen nadat ze een noodoproep binnenkregen. Maar het schip is nooit gevonden.

Het Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij station Huizen-Blaricum kreeg een Mayday van zeiljacht Alberta. Meer informatie geeft het schip niet en ook reageert de bemanning niet meer op aanroepen met de marifoon.

Helikopter en vliegtuig ingezet

De KNRM neemt de hulpkreet zeer serieus en schaalt de noodsituatie snel op. Uiteindelijk zoeken negen reddingboten, de SAR-helikopter en het vliegtuig van de kustwacht ruim twee uur naar het jacht in problemen op de randmeren rond Flevoland en het Markermeer.

Lees ook: KNRM redt omgeslagen boot vol met scouts op reddingbootdag

Maar de zoekactie leverde niets op en is inmiddels gestopt. Van het zeiljacht is niets meer gehoord. Het is niet duidelijk of de boot daadwerkelijk in de problemen is gekomen en mogelijk gezonken is, zelfstandig is doorgevaren of dat er een valse melding is gemaakt.