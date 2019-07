Trainer omgekomen ex-judoka is verbijsterd: "Ze was nog zo jong."

HAARLEM - Jarenlang trainde John van der Meer de gisteren omgekomen judoka Kim Akker (22) in Haarlem. De schrik is dan ook groot als het nieuws over het plotselinge overlijden van hem bereikt. "Ze was nog zo jong."

John is als een van de eersten op de hoogte van het ongeluk: "Ik hoorde het van een van de meiden met wie ze ooit een huis had gedeeld. We hoorden dat er brand was geweest en dat Kim in het ziekenhuis lag", vertelt John. "Pas later begreep ik dat ze was overleden. Verschrikkelijk. Je gelooft het in eerste instantie gewoon niet. Zo jong", vertelt John aangeslagen.

Ook in de judowereld slaat het nieuws in als een bom: "Bij veel judoka's is er ongeloof. Het is nog zo vers. Ze heeft veel toernooien gewonnen en was ontzettend talentvol. Ik heb ook nog even met haar moeder gesproken. Die zijn nu in Mexico om alles te regelen. Vreselijk."

Fel

Kim was inmiddels gestopt met topsport en had een baan gevonden in het Mexicaanse Playa del Carmen. "Vorig jaar besloot ze met judo te stoppen nadat ze opnieuw een blessure aan haar knie had. Ze wilde zich focussen op haar studie en werk. Het was een fel meisje, helemaal op een wedstrijddag kon ze fel zijn. Toch had ze een maar een klein hartje", vertelt John.

Of er vanuit de Judobond iets georganiseerd gaat worden is nog niet duidelijk: "Dat ligt ook aan de wensen van haar ouders. De bond zal hun wensen volgens."