Petitie grondpersoneel KLM al ruim 1500 keer getekend: "We werken keihard"

SCHIPHOL - FNV Luchtvaart wil dat het grondpersoneel van Schiphol profiteert van het goede financiële jaar dat KLM heeft gehad. De vakbond hoopt daarom dat de vliegtuigmaatschappij met een beter cao-aanbod komt. Om te laten dat het menens is, overhandigde het personeel vandaag een petitie met bijna 1500 honderd handtekening.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het KLM-grondpersoneel begonnen al in mei dit jaar. Al snel liet de KLM weten niet aan de voorstellen van de FNV te kunnen voldoen omdat het economische mindere tijden verwacht.

Lees ook: Werknemers Schiphol staken voor beter pensioen

Dit gaat er bij het personeel niet in: "We werken keihard, maar moeten met steeds minder mensen hetzelfde werk doen. Op papier worden er voldoende mensen ingeroosterd, maar daar klopt helemaal niets van", zegt platformmedewerker Jaap van den Berg.

Lees ook: Ondanks krapte Schiphol toch groei voor KLM

KLM wijst erop dat de medewerkers ook hebben geprofiteerd van de goede resultaten van de afgelopen tijd. "Hier hebben medewerkers hard voor gewerkt en van geprofiteerd, met een recordwinstdeling de afgelopen twee jaar en een overall structurele loonsverhoging van vier procent de afgelopen zeventie maanden."

Verder staat de onderneming voor de nodige investeringen én voor verslechterende marktomstandigheden. "We moeten daarom vooruitkijken en blijven werken aan een sterk en gezond KLM voor de toekomst. Dat betekent enerzijds kosten besparen en anderzijds blijven investeren in ons product voor de klant, medewerkers, vliegtuigen, digitalisering en ook in loonsverhoging", zo laat KLM weten in een verklaring.